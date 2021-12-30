Пхеньян, 30 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Пхеньяне продолжается работа пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно опубликованным данным, участники пленума обсудили бюджет страны на 2022 финансовый год и отчёт главы КНДР Ким Чен Ына о развитии сельскохозяйственных районов.

При этом о присутствии на пленуме северокорейского лидера, который председательствовал на первых заседаниях 27−28 декабря, не упоминается.

Между тем, отмечается, что после выступления Ким Чен Ына, в котором он «изложил среднесрочные и долгосрочные стратегии и задачи для достижения великой цели развития сельскохозяйственных районов», «энтузиазм» участников пленума существенно возрос.