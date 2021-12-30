Алушта, Крым, , 09:29 — REGNUM Начальник управления муниципального контроля администрации Алушты обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления по Республике Крым и Севастополю СКР России 30 декабря.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, 28 декабря на базе стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка чиновник получил взятку в 300 тысяч рублей за отсутствие мер реагирования на выявленные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства.

Чиновник был задержан после получения денег оперативными сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по городу Алуште.

В настоящее время проведены обыски по месту работы задержанного, ему предъявлено обвинение. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.