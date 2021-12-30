Новосибирск, , 09:28 — REGNUM В России разработана тест-система, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к штамму «Омикрон». Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, который является одним из разработчиков системы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что на выполнение теста требуется столько же времени, сколько на проведение традиционной ПЦР-диагностики. Однако на выходе медики смогут получить в два раза больше информации.

В институте добавили, что чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая.

«Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в самое ближайшее время», — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы института.

Предполагается, что тест-система будет использоваться для обеспечения противоэпидемической безопасности. Материалом для анализа служит мазок из носо-/ротоглотки человека.

Добавим, что кроме ИХБФМ в создании системы приняли участие резидент новосибирского биотехнопарка компания «Современные лабораторные технологии» и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М. Кирова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали препарат, который предназначен для массового тестирования на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу.

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