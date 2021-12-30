Чита, , 09:27 — REGNUM Прокурор Нерчинского района Забайкалья помог восстановить справедливость, встав на защиту местного жителя, пострадавшего от наводнения, случившегося летом 2021 года. Подробности сообщает прокурор отдела прокуратуры края Лариса Казанцева.

Наводнение в Забайкалье Цитата с сайта zab.ru

Прокурорской проверкой установлено, что В. не включен в список лиц, нуждающихся в оказании финансовой помощи ввиду отсутствия постоянной регистрации. К такому выводу администрация пришла с учетом того обстоятельства, что в настоящее время и во время паводка, приведшего к затоплению жилого помещения, принадлежащего В. на праве собственности, молодой человек находится на службе в рядах Российской Армии. Решением Нерчинского районного суда в иске прокурору отказано.

Прокурор района, не согласившись решением суда первой инстанции, принес на него апелляционное представление. Судебной коллегией по гражданским делам решение суда первой инстанции по доводам представления отменено, суд апелляционной инстанции отменил решение Нерчинского районного суда, обязал администрацию муниципального района включить В. в список граждан, нуждающихся в получении финансовой помощи, признал за В. права на получение финансовой помощи в размере 100 000 рублей.

В соответствии с действующим законодательством апелляционное определение Забайкальского краевого суда вступило в силу после его провозглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота.

Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры. Прием заявлений на восстановление жилья после паводка завершился 1 декабря. Но далеко не все пострадавшие обратились за предоставлением материальной помощи.

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