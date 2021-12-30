Москва, 30 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Жителям России посоветовали, куда можно отправится в путешествие по стране в новогодние каникулы — это Калуга, Тверь, Тула, Владимир, Суздаль и Вологда, считает гендиректор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов, передаёт РИА Новости.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Калуга новогодняя

По его словам, билеты в эти российские города обойдутся до 1000 рублей, а проживание — в 1,5−2 тыс. рублей за квартиру в сутки. На поездку в Санкт-Петербурге туристу нужно выделить 3−3,5 тыс. рублей за сутки.

Также приемлемые цены предлагают такие направления как Крым (Керчь, Севастополь, Бахчисарай), Краснодарский край (Анапа, Ейск) и курорты Кавказских минеральных вод. Недорогой отдых на горнолыжных курортах на Алтае и в Башкирии.

ИА REGNUM ранее сообщало, В новогодние каникулы большинство жителей России (64%) никуда не поедут и останутся дома.

Читайте подробнне: Лишь 1% жителей России собирается в новогодние каникулы за границу