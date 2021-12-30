Оренбург, , 09:23 — REGNUM В Оренбурге устраняют последствия порыва на магистральном трубопроводе. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Трубопровод

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Авария произошла в районе улиц Конституции и Волгоградской. Специалисты Оренбургских тепловых сетей уже локализовали повреждённый участок. Идёт восстановление в городе гидравлического режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря без газа остался дачный массив «Медик». Оказалось, что неизвестный закрыл задвижку. При этом на улице было минус 26 градусов.

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