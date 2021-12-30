Оренбург, 30 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Оренбурге устраняют последствия порыва на магистральном трубопроводе. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Prirodnadzor.admhmao.ru Трубопровод

Авария произошла в районе улиц Конституции и Волгоградской. Специалисты Оренбургских тепловых сетей уже локализовали повреждённый участок. Идёт восстановление в городе гидравлического режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря без газа остался дачный массив «Медик». Оказалось, что неизвестный закрыл задвижку. При этом на улице было минус 26 градусов.