Москва, 30 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Экономика России приблизилась к состоянию перегрева из-за ситуации на рынке труда. Вероятно, она находится выше своих потенциальных возможностей, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью на канале в YouTube.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

По его словам, рынок труда — это ключевое ограничение долгосрочного роста. Сейчас в России растёт дефицит трудовых ресурсов. Дальнейшая перспектива для роста экономики будет зависеть от роста её производительности.

«Анализ рынка [труда] показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей», — сказал Тремасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦБ предупредили о возникновении инфляционной спирали из-за нехватки кадров во многих отраслях российской экономики. За ростом цен будет следовать рост зарплат, затем снова рост цен и так далее.

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