Джакарта, , 09:23 — REGNUM Одиннадцать районов столицы Индонезии Джакарты перекроют в канун Нового 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта Yoshiharu10

Районы в Джакарте перекроют 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года. Политика будет реализована с 22:00 по 04:00 по западно-индонезийскому времени.

«Поскольку 31-е, 1-е и 2-е — выходные дни, мы обеспокоены тем, что, если районы не будут перекрыты, соберутся толпы людей», — говорится в заявлении полиции Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия разрешила кораблям с беженцами рохинджа заходить в индонезийские воды.

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