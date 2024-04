Токио, 1 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Названы 15 самых популярных инди-игр 2021 года, релиз которых состоялся в 2021 году на консоли Nintendo Switch. Компания выложила ролик на своём канале в YouTube.

Nintendo Switch

В 2021 году среди владельцев Switch популярностью пользовались проекты Cyber Shadow, Unpacking, Tetris Effect: Connected, Stick Fight: The Game, Curse of the Dead Gods, Ender Lilies, Doki Doki Literature Club Plus!, Spelunky 2 и Road 96.

В список также вошли Subnautica/Subnautica: Below Zero, Littlewood, Islanders Console Edition, Slime Rancher: Plortable Edition, Eastward и Axiom Verge 2. Автор портала Kotaku Патрисия Эрнандес отметила, что понятия не имела, что некоторые игры, вроде Road 96, так понравились владельцам Switch.

Напомним, Nintendo Switch вышла в продажу 3 марта 2017 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2021 году она заняла первое место в рейтинге популярности консолей в ЕС.