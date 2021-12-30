Краснодар, , 09:21 — REGNUM Более 1700 га садов заложено в 2021 году в хозяйствах Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. В уходящем году аграрии получили рекордный урожай фруктов и ягод — 500 тыс. тонн, что на 139 тыс. тонн больше показателя 2020 года.

Яблоки Александр Полегенько © ИА REGNUM

«У нас становится больше садов — в нынешнем году молодые сады заложены на площади 1780 га. В питомниках выращено более 7 млн сертифицированных саженцев плодовых культур. Чтобы круглый год обеспечивать жителей и гостей края свежей местной продукцией, строим новые фруктохранилища», — прокомментировал итоги года заместитель губернатора Андрей Коробка.

С 253 до 307 тысяч тонн увеличилась мощность фруктохранилищ в Краснодарском крае. Так, в Славянском районе завершили строительство второй очереди плодохранилища мощностью 50 тысяч тонн. Господдержка кубанских садоводов в этом году составила почти 727 млн рублей федеральных и краевых средств.