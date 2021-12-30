Рустави, Грузия, 30 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на 30 декабря перевели из Горийского военного госпиталя в тюрьму в Рустави. Эту информацию подтвердил его адвокат, глава телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия журналистам своего канала.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Он рассказал, что прибыл в Рустави поздно ночью, чтобы узнать о состоянии здоровья подопечного. Адвокат прождал несколько часов, пытаясь добиться разрешения встретиться с экс-президентом, но ему этого не позволили.

Напомним, ранее в военном госпитале в Гори, где Саакашвили лечился от последствий голодовки, сообщили, что его выписали. Гварамия и другие сторонники экс-президента заявили о его «похищении». Впоследствии поступила информация, что Саакашвили этапировали в Рустави, но официального подтверждения этого нет.