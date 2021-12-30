Южно-Сахалинск, 30 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. На Сахалине прокуратура уже не в первый раз принимает меры для недопущения нападения собак на людей, но администрация Южно-Курильского городского округа не реагирует на них. На этот раз прокуратура внесла представлении мэру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

(сс) freegr Злая собака

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В ходе проверки прокуратура установила, что администрацией Южно-Курильского городского округа не в полной мере исполнялись переданные полномочия по организации отлова безнадзорных животных, инициативная работа по отлову безнадзорных животных специализированными организациями не проводилась вовсе.

Ранее прокуратура встала на защиту в суде интересов пенсионера, на которого напала собака, оставленная хозяином без присмотра. Пострадавшему выплачена компенсация морального вреда.

Также прокуратура выиграла в суде иск к администрации Южно-Курильска о компенсации морального вреда семилетней девочки, которая пострадала от нападения бесхозной собаки. Но мэрия была не согласна с таким решением районного суда и пыталась обжаловать его в областном — вышестоящий суд оставил решение без изменений.

Также суд обязал администрацию определить места для выгула животных.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной гибели 53-летней женщины в Автодорожном округе Якутска названо нападение стаи бездомных собак. На территории округа введён режим ЧС, в целом по городу организации будут функционировать в соответствии с регламентом повышенной готовности.