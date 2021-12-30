Киев, 30 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Украине поздно сетовать на то, что переговоры высокого уровня между Россией и США проходят без неё, написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин на своей странице в Facebook.

(сс) Vadim Chuprina Верховная рада Украины

Поздно вечером 30 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут телефонные переговоры, которые коснутся в том числе и Украины. По словам Волошина, восклицания о переговорах «об Украине без Украины» умиляют, и рефлексировать по этому поводу поздно.

«Поверьте, вот уж точно: не до жиру — быть бы живу», — написал Волошин.

По его словам, власти Украины предприняли всё, чтобы переговоры какой-то стороны с Россией воспринимались как благо, будучи альтернативой «решению украинского вопроса».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время на Украине и в странах Запада заявляют о якобы усилении «агрессивных действий» со стороны России вблизи украинских границ. Власти РФ отвергают подобные планы, заявляя вместе с тем, что возможное вступление Украины в НАТО — это для Москвы выход за «красные линии».

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