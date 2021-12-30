Чита, 30 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Жительницу Забайкалья уличили в неправомерном получении пособия по безработицы. Подробности сообщает прокурор отдела прокуратуры края Лариса Казанцева.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

Прокурор Нерчинско-Заводского района в ходе проверки исполнения законодательства о занятости населения установил, что гражданка Н., не сообщила в ГКУ «Краевой центр занятости населения» о факте своего трудоустройства, незаконно получила пособие по безработице в сумме более 100 тыс. рублей.

Прокурор обратился в суд с иском в интересах бюджета края к Н. о взыскании неправомерно полученного пособия.Решением районного суда иск прокурора удовлетворен.Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчица обжаловала его в судебную коллегию по гражданским делам Забайкальского краевого суда.

Судебной коллегией по гражданским делам проверены доводы Н. о законности получения пособия по безработицы, поскольку в трудовой книжке Н. записи о приеме и увольнении ее отсутствовали, а также работодателю были возвращены уплаченные за Н. в соответствии с законом страховые взносы.

Доводы ответчицы не нашли своего подтверждения.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. В соответствии с действующим законодательством апелляционное определение Забайкальского краевого суда вступило в силу после его провозглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае выявлено свыше 80 случаев получения гражданами пособий по безработице при наличии официального трудоустройства.

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