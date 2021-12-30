Уфа, 30 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. На нескольких участках улиц в Уфе ограничат движение транспорта в новогодние каникулы. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская

Движение транспорта на улицах будет ограничено на время проведения парада Снегурочек и Дедов Морозов, конкурса карнавальных костюмов и всероссийского парада конно-санных экипажей в рамках фестиваля «TERRA ZIMA 2022».

Так, 1 января с 1:.00 до 19:00 часов перекроют улицу Мустая Карима на участке от Чернышевского до Коммунистической.

3 января с 13:00 до 18:00 часов будет закрыта улица Ленина от Чернышевского до Коммунистической, улица Мустая Карима от Кирова до Чернышевского, улица Коммунистическая от Ленина до Мустая Карима, улица Чернышевского от Мустая Карима до Ленина.

4 января с 11:00 до 20:00 часов перекроют улицу Набережная на участке от Генерала-губернатора Перовского до Монумента Дружбы и проезд со стороны дома №232 по улице Набережной.

В это время на некоторых участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта.