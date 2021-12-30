Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Государственный департамент США объявил о назначении специального представителя и советника для оказания помощи афганским девочкам и женщинам.

Женщины (сс) Hashoo Foundation USA

О назначении двух бывших чиновников на должности по вопросам улучшения положения афганских женщин и девочек 29 декабря сообщило NBC.

По данным ООН и других международных организаций, после вывода американских войск женщины и девочки в Афганистане все чаще несут на себе основную тяжесть гуманитарного кризиса.

NBC News сообщает, что госсекретарь Энтони Блинкен намерен назначить Руино Амири специальным представителем в Афганистане по вопросам женщин, девочек и прав человека.

По сообщениям американских СМИ, Стефани Фостер, еще одна сотрудница Госдепартамента США с большим опытом, будет назначена старшим советником по делам женщин и девочек.

Ранее британский Международный комитет спасения (IRC) причислял Афганистан к списку стран, где наблюдаются проблемы с обеспечением прав женщин.