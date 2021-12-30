Москва, , 09:14 — REGNUM В Москве в период новогодних праздников будут работать горячие линии, сообщает 30 декабря официальный сайт мэра и правительства столицы.

Оператор Горячей линии Vasherukodelie.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»

Как рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий, для граждан и юридических лиц открыто более 70 горячих линий, большинство из которых принимают обращения круглосуточно и без выходных.

«Городу важно, чтобы жители могли получить необходимую информацию и проконсультироваться по важным вопросам в любое удобное время. Поэтому стандартный режим работы для самых востребованных горячих линий сохранится и в праздничные дни», — сказал он.