Москва, 30 декабря 2021, 09:14 — REGNUM В Москве в период новогодних праздников будут работать горячие линии, сообщает 30 декабря официальный сайт мэра и правительства столицы.

Оператор Горячей линии
Оператор Горячей линии
Vasherukodelie.ru

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Как рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий, для граждан и юридических лиц открыто более 70 горячих линий, большинство из которых принимают обращения круглосуточно и без выходных.

«Городу важно, чтобы жители могли получить необходимую информацию и проконсультироваться по важным вопросам в любое удобное время. Поэтому стандартный режим работы для самых востребованных горячих линий сохранится и в праздничные дни», — сказал он.

В мэрии уточнили, что по телефону +7 495 539-53-53 принимают заявки по теме ЖКХ. Служба записи на прием к врачу работает по телефону: +7 495 539-30-00. На другие вопросы можно получить информацию в единой справочной службе правительства Москвы по номеру: +7 495 777-77-77.