Канск, Красноярский край, , 09:14 — REGNUM Стали известны новые подробности расследования уголовного дела по факту убийства семьи в городе Канске Красноярского края.

Следственный комитет Sledcom.ru

Как сообщили ИА REGNUM 30 декабря в Главном следственном управлении СКР по региону, расследование уголовного дела по факту убийства женщины и двух детей в городе Канске продолжается (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух и более лиц, малолетнего»).

По данным следствия, утром 27 декабря в квартире на улице Эйдемана в Канске были обнаружены тела 38-летнего мужчины, 35-летней женщины, 11-летнего мальчика и семилетней девочки.

Установлено, что накануне трагедии мужчина решил навестить детей. Он пришёл в квартиру, где проживала супруга. На следующий день утром тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины.

По информации ведомства, в одном из магазинов Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как 26 декабря мужчина покупал нож. Впоследствии его обнаружили на месте происшествия, что «может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении».

Расследование уголовного дела продолжается.