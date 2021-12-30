Симферополь, 30 декабря 2021, 09:12 — REGNUM Валентин Демидов покидает пост главы администрации Симферополя, не проработав в должности и года. Об увольнении чиновника написал в соцсеттях 30 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Демидов был избран на пост главы администрации Симферополя в апреле 2021 года, до этого он два месяца исполнял обязанности главы города после увольнения в феврале Елены Проценко. Демидов был пятым главой администрации столицы Крыма с 2014 года.