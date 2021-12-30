Симферополь, 30 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Валентин Демидов покидает пост главы администрации Симферополя, не проработав в должности и года. Об увольнении чиновника написал в соцсеттях 30 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Валентиновичем Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Демидов был избран на пост главы администрации Симферополя в апреле 2021 года, до этого он два месяца исполнял обязанности главы города после увольнения в феврале Елены Проценко. Демидов был пятым главой администрации столицы Крыма с 2014 года.