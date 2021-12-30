Село Нижний Цасучей, Забайкальский край, , 09:12 — REGNUM Забайкальской ГУЗ «Ононская ЦРБ» не удалось избежать ответственности за смерть пациента с признаками острого инфаркта миокарда, которого лечили ОРВИ. Подробности сообщает прокурор отдела прокуратуры края Лариса Казанцева.

В марте 2019 мужчина обратился к фельдшеру ФАП ГУЗ «Ононская ЦРБ» с жалобами на состояние здоровья. Фельдшер выписала ему направление к врачу-инфекционисту ГУЗ «Ононская ЦРБ», а также выдала направление на прохождение ЭКГ-исследования. Врач-инфекционист назначила противовирусное лечение от ОРВИ. Кроме того, пациенту была выполнена ЭКГ, согласно которой у него имелись признаки острого инфаркта миокарда. Однако результаты ЭКГ не были изучены врачами больницы.

В течение нескольких дней мужчина находился дома. В связи с усилением боли за грудной клеткой он в сопровождении брата обратился в приемный покой ГУЗ «Ононская ЦРБ», где госпитализирован в палату интенсивной терапии. В процессе лечения его состояние оставалось тяжелым, с отрицательной динамикой. На следующий день после госпитализации и на 5 день после первичного обращения к фельдшеру мужчина скончался.

Решением Ононского районного суда иск удовлетворен.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, больница обжаловала его в апелляционном порядке, ссылаясь на отсутствие вины лечебного учреждения, и невозможность анализа электрокардиограммы больного ввиду отсутствия специалиста — врача функциональной диагностики. Кроме того, больница ставила под сомнение факт причинения истице нравственных страданий, полагая, что исход ситуации напрямую зависел от действий пациента.

Судебной коллегией по гражданским делам решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В соответствии с действующим законодательством апелляционное определение Забайкальского краевого суда вступило в силу после его провозглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае один из врачей поликлиники в Топчихинском районе, по словам коллег, ведёт приём по Яндексу и Гуглу. Пациенты об этом знают, им приходится после назначений отправляться к другому доктору для подтверждения правильности лечения.

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