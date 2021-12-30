Пенза, , 09:37 — REGNUM Пензенская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод») после массовой гибели рыбы в ноябре 2021 года в Старице реки Суры города Пензы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Установлено, что произвели сброс различных веществ с завышенными показателями фенола, нефтепродуктов, меди и цинка. В результате гибели рыбы водным биологическим ресурсам причинён ущерб в размере более 400 тыс. рублей.

По итогам процессуальной проверки возбудили уголовное дело, расследование которого контролируется прокуратурой Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, пензенское открытое акционерное общество «Маяк» имеет разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, но в результате деятельности предприятия были выявлены факты с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. Соответствующие предписания уже выдавались ранее, но организация нарушения не устранила и продолжала осуществлять сброс сточных вод с превышением допустимых нормативов.

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