Кемерово, 30 декабря 2021, 09:09 — REGNUM Деятельность кемеровской шахты «Листвяжная» была приостановлена на 90 суток, сообщили 30 декабря в пресс-службе Ростехнадзора.
Соответствующее постановление было вынесено Беловским городским судом 13 декабря, после компания ООО «Шахта «Листвяжная» подала жалобу. Однако 28 декабря Кемеровский областной суд рассмотрел жалобу и оставил решение без изменений.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошёл взрыв. Погиб 51 человек.
Кемеровский областной суд 29 декабря рассмотрел апелляционную жалобу адвоката основного собственника шахты «Листвяжная» — главы совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева.
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