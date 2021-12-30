Кемерово, , 09:09 — REGNUM Деятельность кемеровской шахты «Листвяжная» была приостановлена на 90 суток, сообщили 30 декабря в пресс-службе Ростехнадзора.

Следователи на мсте трагедии на шахте «Листвяжная» Sledcom.ru

Соответствующее постановление было вынесено Беловским городским судом 13 декабря, после компания ООО «Шахта «Листвяжная» подала жалобу. Однако 28 декабря Кемеровский областной суд рассмотрел жалобу и оставил решение без изменений.

«Судом было отмечено, что приостановление горных работ не влечёт приостановление деятельности по устранению выявленных нарушений и не является препятствием к их устранению», — сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошёл взрыв. Погиб 51 человек.

Кемеровский областной суд 29 декабря рассмотрел апелляционную жалобу адвоката основного собственника шахты «Листвяжная» — главы совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева.

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