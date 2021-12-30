Сидней, Австралия, 30 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом 30 декабря она написала в Twitter.

Www.wtatennis.com Анастасия Павлюченкова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Во вторник я прибыла в Австралию, и мой тест на СOVID-19 оказался положительным. Я была вакцинирована и готовилась к сезону в Дубае», — написала Павлюченкова.

Она отметила, что сейчас оказалась в изоляции в специальном отеле и находится под наблюдением врачей.

Павлюченкова в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря российский теннисист АндрейРублёв, который был полностью вакцинирован, заразился коронавирусом.

Читайте также: Теннисист Рублёв заразился коронавирусом, он полностью вакцинирован