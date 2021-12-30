Москва, 30 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» в очередной раз не стала бронировать мощности газопровода Ямал — Европа для транзита через Польшу. Согласно данным платформы GSA Platform, мощности в объёме 89,1 миллиона кубометров на четверг, 30 декабря, предлагались на точке входа в польский участок магистрали, которая является для Газпрома одним из основных маршрутов поставок газа в Европу, однако предложение уже десятый день остаётся невостребованным.

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Газпром во время регулярной сессии аукциона «на день вперёд» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу, поскольку заявок со стороны европейских клиентов нет. При этом компания также не воспользовалась возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах ночью.

Таким образом, холдинг уже десять дней подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, предложение по транзиту остаётся невостребованным с 20 декабря. С 21 декабря физический поток газа, идущий по газопроводу в Германию, был остановлен. В настоящее время поток идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.