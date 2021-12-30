Кызыл, 30 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Перевозчики в столице Тувы Кызыле инициировали вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, это обусловлено ростом цен на топливо, ГСМ и запчасти.

Мэрия Кызыла Общественный транспорт в Кызыле

Приглашённые из Томска эксперты, как отмечается, оценили экономически обоснованный тариф в 26 рублей. В настоящее время цена за проезд составляет 20 рублей.

При этом власти заявляют о большей протяжённости маршрутов в Кызыле по сравнению с другими городами. Впрочем, окончательное решение будет принято республиканской службой по тарифам.

«Мэрия сообщает, что возможное повышение не коснётся льготной категории граждан: для них цена останется на прежнем уровне, благодаря внедрению социальных карт», — отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в столице Тувы являются одними из наиболее высоких в Сибири. При этом автомобильное топливо продолжает дорожать.

Читайте также: Дизель в Туве за неделю подорожал на два рубля и стал дороже бензина Аи-98