Москва, , 09:07 — REGNUM В нынешнем декабре исполнилось 30 лет развалу Советского Союза — событию, за которым последовали десятилетия экономических бедствий. Несмотря на желание тогдашнего лидера СССР Михаила Горбачева преодолеть период застоя, спасти больную социалистическую систему он уже не смог, в конечном счете своими реформами и вызвав коллапс страны, пишут младший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Ричард Коннолли и старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман в статье, вышедшей 29 декабря в Foreign Affairs.

На первый взгляд кажется, что сегодня экономика России сегодня страдает такими же проблемами: доходы на душу населения не улучшились за последнее десятилетие, доля России в мировом производстве снизилась с 2008 года, а крупные сектора экономики по-прежнему технологически отсталы или отчаянно нуждаются в модернизации. Общее экономическое состояние снова можно охарактеризовать как «застой».

Однако едва ли нынешние российские власти ждет та же участь, что и их советских предшественников, поскольку в Москве, как и в Пекине, урок распада Советского Союза был усвоен.

Так, по словам экономиста Сергея Гуриева, «макроэкономическая политика России намного более консервативна, инфляция находится под контролем, имеются большие резервы, сбалансированный бюджет, тогда как внешнего долга нет», и как рыночная экономика Россия «намного более эффективна и устойчива», чем Советский Союз.

Безусловно, Россия все еще пытается найти экономическую модель, способную обеспечить непрерывный экономический рост и снижение зависимости от экспорта ресурсов. Тем не менее России удалось укрепиться в непрекращающейся конкуренции с США, и ее экономика оказалась не слабым местом, а надежным элементом, благодаря которому удалось, в частности, выстоять в условиях введенных Западом санкций.