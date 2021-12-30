Уфа, 30 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. «Черных риелторов» осудили в Уфе. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Becar.ru Риелторы

В суде было установлено, что с октября 2019 по март 2020 года подсудимый, который работал похоронным агентом, сообщал сведения об умерших одиноких гражданах своему подельнику, который нашел риелторов, изготавливающих поддельные документы на квартиры. Кроме этого, риелторы находили покупателей на эти квартиры, показывали им жилые помещения и сопровождали регистрацию сделок.

«Так, с целью незаконного завладения двухкомнатной квартирой скончавшейся в Уфе 77-летней пенсионерки, злоумышленники подыскали внешне похожую на нее уфимку, проникли в помещение, заменили замки на входной двери, представившись законным владельцем, оформили у нотариуса доверенность на совершение сделки и беспрепятственно продали чужое жилье за 2,7 млн. рублей», — сообщает пресс-служба.

Помимо этого, одна из фигуранток уголовного дела при участии «подставного» лица организовала хищение денег умершей с банковского счета в сумме свыше 40 тысяч рублей и акций на общую сумму свыше 481 тысяч рублей.

Подобным образом подсудимые пытались совершить незаконные сделки еще по двум жилым помещениям, но их действия были пресечены при оформлении сделок после обращений родственников умерших.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и покушения на мошенничество.

Сообщается, что в преступную группу входило пять человек, один фигурант скончался в ходе следствия, в отношении второго обвиняемого дело выделено в отдельное производство.

Свою вину подсудимые признали частично.

В результате суд приговорил двух подсудимых к колонии строгого режима сроком от четырех лет до четырех лет шести месяцев. Их подельница была приговорена к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.