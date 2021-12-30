Нижний Новгород, 30 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. На территории колонии, которая находится в Нижегородской области, произошел пожар, площадь которого составила 100 кв. метров. Об этом 30 декабря рассказали в экстренных службах.

Пожар

По информации председателя экстренных служб, слова которого приводит РИА Новости, пожар начался утром 30 декабря на территории колонии №14, которая располагается в поселке Сухобезводное городского округа Семеновский.

«На территории колонии в городском округе Семеновский Нижегородской области на площади 100 квадратных метров горит деревянная пристройка к одноэтажному кирпичному цеху металлообработки», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря один человек погиб, четверым потребовалась госпитализация в результате пожара в исправительной колонии в Новгородской области.