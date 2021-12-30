Москва, 30 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Москве более 20 крупных гостиниц и отелей подготовили для постояльцев новогодние подарки. Праздничная акция проводится впервые, сообщается на портале мэра столицы.

Фотографии из архива А. Кондрашова Гостиница Москва

Гости, прибывшие в Москву, получат подарочные ваучеры при заселении. Постояльцы отелей смогут воспользоваться ваучерами с 31 декабря по 9 января включительно.

Постояльцы гостиниц смогут бесплатно покататься на коньках на катке фестиваля «Путешествие в Рождество» на площади Революции, а также получить бесплатный рождественский напиток на двух центральных фестивальных площадках: на площади Революции и на Тверской площади.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» с 28 декабря по 9 января профессиональные игроки в хоккей проведут мастер-классы.

Читайте подробнее: На фестивале «Путешествие в Рождество» мастера хоккея проведут тренировки