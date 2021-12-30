Мадрид, 30 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Правительство Испании и автономные сообщества договорились о сокращении срока карантина для граждан с 10 дней до семи дней. Об этом пишет агентство EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Каролина Дариас

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Отмечается, что такое решение, хотя и не отвечает рекомендациям технических специалистов, соответствует принципу сочетания борьбы с пандемией с экономической устойчивостью.

Комиссия по здравоохранению, объединяющая глав автономных сообществ и представителей министерства здравоохранения, приняла это решение единогласно, рассказала на пресс-конференции глава испанского минздрава Каролина Дариас.

Она пояснила, что сокращение срока карантина будет применяться исключительно к людям с положительным тестом на коронавирус, у которых нет симптомов. Правило вступит в силу с 31 декабря 2021 года.