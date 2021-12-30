Джакарта, 30 декабря 2021, 08:59 — REGNUM Индонезия разрешила кораблям с беженцами рохинджа заходить в индонезийские воды, сообщает CNN Indonesia.

Ачех. Индонезия
Ачех. Индонезия
U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Jordon R. Beesle

Правительство Индонезии предприняло этот шаг по гуманитарным соображениям.

«Это решение было принято с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказались беженцы на корабле», — говорится в заявлении правительства Индонезии.

Большинство пассажиров на судне, оказавшемся вблизи провинции Ачех, были женщины и дети.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии попросило население Малуку сохранять бдительность и быть готовым к возможным подземным толчкам и цунами.

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