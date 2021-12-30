Джакарта, 30 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Индонезия разрешила кораблям с беженцами рохинджа заходить в индонезийские воды, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Jordon R. Beesle Ачех. Индонезия

Правительство Индонезии предприняло этот шаг по гуманитарным соображениям.

«Это решение было принято с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказались беженцы на корабле», — говорится в заявлении правительства Индонезии.

Большинство пассажиров на судне, оказавшемся вблизи провинции Ачех, были женщины и дети.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии попросило население Малуку сохранять бдительность и быть готовым к возможным подземным толчкам и цунами.