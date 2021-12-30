Индонезия разрешила судну с беженцами рохинджа войти в порт Ачех
Джакарта, 30 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Индонезия разрешила кораблям с беженцами рохинджа заходить в индонезийские воды, сообщает CNN Indonesia.
U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Jordon R. Beesle
Ачех. Индонезия
Правительство Индонезии предприняло этот шаг по гуманитарным соображениям.
«Это решение было принято с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказались беженцы на корабле», — говорится в заявлении правительства Индонезии.
Большинство пассажиров на судне, оказавшемся вблизи провинции Ачех, были женщины и дети.
Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии попросило население Малуку сохранять бдительность и быть готовым к возможным подземным толчкам и цунами.