Хабаровск, 5 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В рамках нацпроекта «Культура» Хабаровский край получит более 58 млн рублей на техническое оснащение музеев — деньги будут выделять в течение нескольких лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В музее

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Модернизация начнется в 2022 году. Техническое обновление пройдет в музеях Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Чегдомына и Амурска.

Работы продолжатся в 2023 и 2024 годах, регион получит на эти цели еще 14,5 и 21,2 млн рублей.

«Обновленные музеи должны располагать специализированным оборудованием для хранения фондов и организации выставок, установками для профессионального света и современными климатическими системами, иметь доступ к высокоскоростному интернету. Техническое оснащение таких учреждений также должно соответствовать современным нормам безбарьерной среды. Речь также идет о создании в музеях пространств для общения и проведения просветительских мероприятий, закупке необходимого мультимедийного оборудования, систем аудиогидов», — сказал министр культуры края Юрий Ермошкин.

Губернатор Михаил Дегтярев поставил задачу построить к 2024 году новое здание Дальневосточного художественного музея.

Его коллекция насчитывает более 17 тыс. экземпляров, в том числе около 9 тыс. художественных произведений мирового значения. Однако из-за недостатка площадей одновременно выставляется только 5% экспонатов.

Музею требуется пространство площадью не менее 18 тыс. кв. метров. При этом площадь нынешнего здания — всего 2240 квадратов, а для экспозиции используется лишь 1240 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обсудили перспективы создания в регионе центра-спутника «Эрмитаж-Евразия».