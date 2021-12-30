Лос-Анджелес, США, , 08:57 — REGNUM Рон Перлман ответил на вопрос о том, может ли в будущем выйти третья часть кинокомикса «Хеллбой». Об этом 30 декабря сообщает портал Cinema Blend.

Хеллбой вступает в схватку Цитата из к/к «Хеллбой». реж Гильермо дель Торо. 2004. США

Актёр сказал, что, к сожалению, поклонникам серии фильмов не стоит надеяться на то, что картину снимут в ближайшие годы. Он добавил, что сам смирился с тем, что «книга закрыта».

«Но опять же, я почти уверен, что в 1947 году никто, работавший над «Аллеей кошмаров», и не думал, что будет версия 2021 года. Так что никогда не говори никогда, правда?», — сказал Перлман, выразив надежду, что в будущем кто-нибудь решит экранизировать сценарий, написанный Гильермо дель Торо. Актёр добавил, что для него не имеет значения, сыграет ли он главного героя в этой картине или кто-то другой.

Напомним, фильм «Хеллбой 2: Золотая армия» вышел на большие экраны 17 июля 2008 года. Картина, закончившаяся клиффхэнгером (сюжетный поворот с неопределённым исходом), плохо выступила в прокате США, при бюджете $85 млн она собрала на домашнем кинорынке $75,9 млн, сумма общемировых сборов составила $160,3 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Рон Перлман рассказал, почему отказался от съемок в «Хеллбое 3»