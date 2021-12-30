Оренбург, , 08:56 — REGNUM В Оренбургской области услуги государственных и муниципальных организаций, осуществляющих концертную и театральную деятельность, теперь можно получить без предъявления QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

QR-код

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также не нужно подтверждать факт перенесения заболевания COVID-19 в последние шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, указ был подписан 29 декабря. Также в регионе отменили ограничения на заполняемость кинозалов.

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