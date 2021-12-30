Новосибирск, 30 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Новосибирске восстановлены жилищные права 163 обманутых дольщиков. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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Речь идёт о 19-этажном многоквартирном жилом доме по улице Зорге, 279/4 в Новосибирске. Строить его начали в 2014 году и должны были сдать в 2018 году. Застройщик-банкрот передал объект для завершения строительства созданному гражданами жилищно-строительному кооперативу.

Прокуратура, взаимодействуя с органами контроля и ресурсоснабжающими организациями, помогла правлению ЖСК ускорить процедуру переоформления объекта на нового застройщика, заключить договор аренды земельного участка и получить разрешения на строительство.

В 2021 году жилой дом введён в эксплуатацию.