Лондон, 30 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что международное сообщество должно следовать крупнейшей программе гуманитарного «реагирования» для народа Афганистана. Об этом сообщает «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Он предупредил об экономическом и социальном коллапсе в Афганистане и призвал мир помочь ему.

Браун сказал, что более половины населения Афганистана голодает, а миллион детей рискует умереть от голода.