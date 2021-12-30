Сеул, 30 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у 28 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и представителей специального подразделения при министерстве.

Известно, что 25 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1436.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 3235.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5037 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 625 967.

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