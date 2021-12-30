Берлин, 30 декабря 2021, 08:54 — REGNUM В ближайшее время возвращение России в состав «Группы семи» (G7) невозможно. Такое мнение 30 декабря выразила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит агентство DPA.
«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу (семи), нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще», — сказала она.
Также Бербок что, по ее мнению, то, что Москва «исключила себя из этой группы» после воссоединения Крыма с Россией, является «очень болезненным».
Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря стало известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена в скором времени встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.