Комрат, Молдавия, , 08:53 — REGNUM Глава (башкан) Гагаузии, автономного территориального образования (АТО) в составе Молдавии, Ирина Влах встретилась с послом России в Кишинёве Олегом Васнецовым. Об этом сообщает пресс-служба башкана.

Ирина Влах Vlah.md

Сообщается, что глава АТО рассказала российскому дипломату о своей недавней поездке в Санкт-Петербург. Она отметила, что в Гагаузии и дальше планируют развивать связи с регионами РФ.

«Мы модернизируем объекты социальной инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты. Рассчитываем на поддержку партнеров из России и, в свою очередь, сделаем всё, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным», — сказала Влах

Она отметила, что приоритет для властей АТО в том, чтобы остановить отток молодёжи, а также увеличить рождаемость в регионе. Планируется провести индустриализацию экономики и развивать сектор IT.