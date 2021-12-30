Москва, 30 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Министерство обороны России приняло на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнём «Завет-Д», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

«Машина успешно прошла войсковые испытания и Минобороны приняло комплекс на снабжение», — сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время решается вопрос о заключении контракта на первую партию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщил, что опытная войсковая эксплуатация российского межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» находится на завершающем этапе.

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