30 декабря 2021 | Время чтения 12 мин

Наталия Николаева, , 11:44 — REGNUM С приходом в правительство Чувашии нового министра природных ресурсов и экологии Эмира Бедертдинова в республике серьёзно взялись за развитие лесной отрасли и стали поднимать застарелые проблемы, которые по ряду причин не решались годами. На первом этапе речь, прежде всего, идёт о наведении порядка в отрасли, в том числе чтобы снять протесты жителей, которые зачастую происходят при вырубке «зелёных» участков. Но при этом обсуждаются и преобразования, которые необходимо внедрить в жизнь. Об этом Эмир Бедертдинов рассказал в интервью ИА REGNUM.

Чувашия Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Вы многие годы проработали в лесничествах, поэтому отрасль знаете, что называется, изнутри. Чувашия не так богата лесами, как некоторые регионы, но тут очень дорожат тем, что есть. С вашим приходом резонанс вызвало предложение о предоставлении в аренду в целях заготовки древесины лесничества без разделения их на участки. Тут же заговорили о продаже. Это так?

Эмир Бедертдинов: Абсолютно не так. Ни о какой продаже речь не идёт — более того, это незаконно. Речь идёт о предоставлении лесных территорий в пользование, в аренду субъектам малого и среднего бизнеса.

Лесные участки в настоящее время предоставляются предпринимателям в аренду на основе аукциона для заготовки древесины. Это участки со спелыми и перестойными насаждениями, на которых арендатор выполняет весь цикл работ: за счёт прибыли от рубки леса он должен провести работы по охране, защите и воспроизводству лесов. То есть не только заготовить древесину, но ещё и новый лес посадить, выращивать и ухаживать за ним, провести за свой счёт противопожарные мероприятия. И плюс к этому он платит арендную плату.

В 2021 году для заготовки древесины запланировано более 400 тыс. кубометров. В 2021 году по результатам аукционов заключено 114 договоров купли-продажи лесных насаждений с объёмом вырубаемой древесины 97,3 тыс. кубометров, а в федеральный бюджет поступила плата в сумме 10,7 млн рублей, в бюджет Чувашской Республики — порядка 89 млн рублей.

В активное и долгосрочное пользование передано более 77 тыс. гектаров площадей земель лесного фонда. Из них для заготовки древесины заключено семь договоров аренды на общей площади 37,5 тыс. гектара. Большее количество договоров аренды лесных участков заключено для ведения сельского хозяйства и для рекреационной деятельности.

Возвращаясь к вашему замечанию о том, что наши жители дорожат лесами, отмечу, хотя, может, это прозвучит нескромно, но я тоже очень трепетно, может, даже больше, чем рядовые граждане, отношусь к лесу. И не только как житель Чувашии, но и как профессионал, который многие годы отдал лесной отрасли, в том числе и лесничим работал, и руководил лесничеством, поэтому хорошо знаю ценность леса как зелёных «лёгких» республики и знаю, сколько труда и десятилетий требуется, чтобы молодой лес сохранить и вырастить. Так что в этом плане я готов первым встать на защиту лесов.

Лесная карта Чувашии Наталия Николаева © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Чем всё-таки обосновано предложение о выставлении на аукцион лесничеств?

Эмир Бедертдинов: Это предложение пока на обсуждении, но причин несколько, и они связаны между собой. У нас в лесном фонде преобладают мягколиственные породы деревьев, которые пользуются низким спросом у бизнеса. И в то же время по сравнению с соседними регионами мало участков с хвойными породами, на которые нацелен лесопромышленный комплекс и где наблюдается растущий спрос на хорошую товарную древесину, хвойный пиловочник, фанерный кряж. Самые привлекательные лесные участки для бизнеса в Чувашии — южные районы, где много хвойных лесов: Алатырский, Ибресинский, Шумерлинский, Шемуршинский.

Хвойные участки быстро разбирают, а при этом территории с мягколиственными деревьями остаются на корню. Как правило, это низкосортная, низкокачественная и тонкомерная древесина, которая сегодня практически не имеет спроса и на долю которой приходится 40% от годового объёма планируемых заготовок древесины. Если ранее ее закупало население, то сейчас всё газифицировано и нужды в дровах нет. Таким образом, годовой план по заготовке древесины выполняется на 60%.

В связи с этим возникает другая проблема: спелые перестойные насаждения надо вырубать, иначе ухудшается санитарное состояние лесов, появляются вредители, не решаются вопросы обеспечения противопожарной безопасности. Лес должен возобновляться, старый лес надо убирать, на его месте должен расти новый.

И эта проблема возникла не сегодня, просто долгие годы на неё не обращали должного внимания. Поэтому для повышения эффективности ведения лесного хозяйства считаем необходимым проводить не аукционы, а конкурсы для тех предпринимателей, которые имеют развитое производство и мощности для глубокой переработки древесины у нас в республике. Таким образом мы сможем не только снять проблему санитарных рубок и обновления лесов, но и увеличить бюджетные поступления.

В Заволжье в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

Ещё одно направление работы — создание мощностей для переработки низкосортной древесины. Насколько я знаю, данная тема поднимается из года в год, но реализованных проектов нет. Финансово бизнесу невыгодно возить низкокачественную древесину в другой регион, поэтому у нас она зачастую остаётся на корню. Так что стоит задача по организации производства по переработке древесины.

ИА REGNUM: Бизнес выходил с инициативой строительства деревообрабатывающего завода?

Эмир Бедертдинов: Да, есть инвесторы, которые хотят построить завод по переработке низкосортной древесины. Они обращались к нам и сейчас просчитывают свои расходы, возможности, а также предложения к нам в части государственной поддержки. Это не только позволит обновлять леса, но и будут созданы дополнительные рабочие места в Чувашии.

Заготовка дров в Чувашии Наталия Николаева © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Предприниматели поддерживают предложение о выставлении на аукционы территории лесничеств?

Эмир Бедертдинов: Есть желающие брать в аренду лесничества, но для этого предстоит, что называется, переработать лесные регламенты, привести лесной план в соответствие с нормативно-правовыми актами. Пока мы эту практику изучаем, обсуждаем. Окончательное решение не принято, но так или иначе решать проблему надо.

ИА REGNUM: В продолжение темы восстановления лесов вспоминаются пожары 2010 года. Лесовосстановление горельников уже завершено?

Эмир Бедертдинов: В Чувашии удар приняло на себя Чебоксарское лесничество. В настоящее время восстановление погибших лесных насаждений в результате пожара завершено.

Лесной пожар в Заволжье Cap.ru

ИА REGNUM: Летом были жалобы от жителей из-за массовой вырубки лесов под строительство федеральной трассы М-12. Сейчас этот вопрос снят?

Эмир Бедертдинов: Речь идёт о компенсационном восстановлении. В Чувашии под трассу вырублены леса на территории почти 744 гектара, и ровно столько же за счёт средств дорожного подрядчика был посажен лес в других лесничествах. То есть эта работа завершена.

В Заволжье в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

ИА REGNUM: С 2017 года в России действует лесная амнистия, а в Чувашии что-то об этом ничего не слышно. У нас нет такой проблемы?

Эмир Бедертдинов: Есть, конечно. Просто муниципальные образования этим вплотную не занимались. Более того, есть главы поселений, которые узнали об этом только сейчас, когда мы стали разбираться в ситуации. Но время ещё есть, поэтому вопрос решается в форсированном режиме.

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Чаще всего это вопрос, как говорится, с бородой. В советское время осваивали лес и строили посёлки прямо в лесу, землю не оформляли, так как документы не требовали. В результате сегодня есть посёлки, жители которых не могут оформить документы на недвижимость, потому что земли, на которых построены их дома, числятся как земли федерального лесного фонда. В рамках лесной амнистии такие посёлки можно присоединить по упрощённой схеме к землям населённого пункта, выведя их из состава лесного фонда. По сведениям государственного лесного реестра, у нас на землях лесного фонда расположено около 30 лесных поселков.

Министерством природы разработаны дорожные карты, выработан план действий. Работа активизировалось, мы помогаем муниципальным образованиям, разъясняем и консультируем.

Кстати, если говорить о Чебоксарах, то есть одно важнейшее направление работы, которое фактически не велось с момента принятия решения президентом Владимиром Путиным. Поясню: в 2016 году по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта президент поручил правительству России совместно с органами государственной власти регионов обеспечить установление границ лесов, расположенных на землях населённых пунктов, и внесение сведений в ЕГРН (в том числе в реестр границ).

В Заволжье в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

То есть речь идёт о постановке на учёт зелёных насаждений и создании полноценного городского лесничества со строгим режимом пользования и выполнением всего цикла работ (сохранение, санитарный уход, лесовосстановление, противопожарные мероприятия). Городской лес будет находиться под защитой, и нельзя будет срубить дерево и отдать участок под строительство только потому, что это выгодно бюджету. При любой рубке вопрос должен рассматриваться комплексно.

ИА REGNUM: Речь идёт о создании лесопаркового зелёного пояса, своего рода «зелёного щита» в Чебоксарах, который очень неохотно принимали местные власти в 2018 году?

Эмир Бедертдинов: Нет, это другая тема. В состав городских лесничеств можно включить любые категории земель, в том числе тот же и лесопарковый зелёный пояс. Кстати, лесопарковый зелёный пояс до сих пор администрацией Чебоксар не поставлен на кадастровый учёт, так что и тут проверяющим органам есть над чем работать.

Что касается создания городских лесничеств, то для выполнения поручения президента муниципалитетам необходимо обследовать земли населённых пунктов в части наличия или отсутствия лесной территории с привлечением лесоустроительных организаций и специалистов казённого учреждения «Лесная охрана».

В Заволжье в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

В настоящее время в соответствии со сведениями государственного лесного реестра Чувашской Республики площадь лесов на землях населённых пунктов составляет 1018 гектаров, в том числе в Чебоксарах — 498 гектаров, Шумерле — 41 гектар, Вурнарском районе — 139 гектаров, Козловском районе — 152 гектара, Марпосадском районе — 14 гектаров, Ядринском районе — 174 гектара.

ИА REGNUM: Если говорить о создании полноценного лесничества, то фактически это может свести на нет протесты жителей, которые наблюдались в Чебоксарах последние годы при вырубке деревьев.

Эмир Бедертдинов: Да. Лесные насаждения в городе надо сохранять. И при планировании обращать внимание, в первую очередь, на зелёное богатство — леса. Во всех наших письмах к администрации Чебоксар мы почти всегда делаем приписку о том, что готовы к диалогу, обсуждению и дискуссиям. Надеюсь, что новая власть проявит больше заинтересованности.

ИА REGNUM: За чей счёт должны содержаться городские лесничества?

Эмир Бедертдинов: Городские леса — это область ответственности муниципальной власти.

ИА REGNUM: В ряде регионов заявляют о начале работы по цифровизации леса. Как обстоят дела в Чувашии?

Эмир Бедертдинов: Из регионов России к этой работе пока приступили только единицы, мы тоже к этому стремимся. Её итогом должны стать большие цифровые лесные планы и карты на основе ГИС-технологии. Это позволит, к примеру, снять много вопросов у населения, которое практически каждый раз, как вырубают леса или рощи, начинает бить в колокола. Жители смогут посмотреть на цифровых картах, что делается на определённой территории лесничества, какие ведутся рубки, кто и зачем рубит.

В Заволжье в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

Это очень масштабная и затратная работа. Также потребуются специалисты, которые разбираются не только в лесном хозяйстве, но и владеющие информационными технологиями, умеющие работать с программой. Надо быть готовыми к этому, повышать свой уровень знаний.

Ещё одно глобальное изменение касается транспортировки древесины и контроля за этим процессом. С 1 января 2022 года у предпринимателей должен быть электронный сопроводительный документ. Это дополнительная нагрузка и на бизнес, и на контролирующие органы. В целом всё идёт к тому, чтобы бизнес был прозрачен, чтобы каждый кубометр, каждое срубленное и каждое посаженное дерево были под контролем.

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