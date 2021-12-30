Пенза, , 08:49 — REGNUM В Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией за последние сутки умерли 15 человек. По состоянию на 30 декабря общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 4621 случая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инфекционное отделение Ko44.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 731 человека, днём ранее больничный закрыли 648 пациентов. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 82 447 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, препарат «Ковид-глобулин» для лечения COVID-19 на базе плазмы крови переболевших людей, успешно прошёл клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

Читайте также: Суд в Пензе отклонил иск о признании обязательной вакцинации незаконной