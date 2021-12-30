Горно-Алтайск, 30 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Республике Алтай создадут электронную книгу памяти участников Великой Отечественной войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, работы ведутся в рамках поручения президента Владимира Путина.

Фото пресс-службы правительства Калужской области 25 том Книги Памяти

Рабочую группу по формированию списков возглавила замглавы городской администрации Наталья Гусельникова. К работе также были привлечены добровольцы, которые должны проверить предоставленные военкоматом списки.

«В дальнейшем по ним будет организован поиск информации (наградной материал, фотографии, письма, красноармейские книжки) школьными музеями, архивным отделом администрации города, Национальным музеям им. А.В. Анохина», — отметили в мэрии.

Согласно официальным данным, из Ойрот-Туры, как тогда назывался в Горно-Алтайска, в 1941—1945 годы было призвано 8154 человека. При этом волонтёрам удалось обнаружить около 11 тыс. бойцов, ушедших на фронт из столицы Ойротской автономной области.