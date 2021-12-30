Москва, 30 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Горячие линии общегородского контакт-центра Москвы в новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января продолжат работать в обычном режиме, сообщается на портале мэра столицы.

Mchs.gov.ru Горячая линия МЧС

Круглосуточно без выходных будут работать горячие линии по вопросам о ЖКХ, государственных услугах, здравоохранении (запись на прием к врачу) и транспорте.

Также москвичи многие вопросы смогут решить с помощью портала mos.ru и в мобильных приложений «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

ИА REGNUM сообщало, пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирования в Москве продолжат работать в новогодние праздники.

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