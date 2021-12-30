Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM На площади 1905 года в Екатеринбурге торжественно открыли самый большой ледовый городок в столице региона. Его темой стало «Новогоднее царство, Тридевятое государство». В открытии принял участие глава города Алексей Орлов, сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Ёлка и ледовый городок Алексей Колчин © ИА REGNUM

Горожане смогли насладится развлекательной программой и красочным фейерверком. На площади два раза в день будут проводить новогодние спектакли. Кроме того, у екатеринбуржцев появится возможность прокатиться на каруселях или купить сувениры на ярмарке. В новогоднюю ночь на площади 1905 года запустят праздничный салют, а ледовый городок продолжит свою работу до трех часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на главной площади города установили 50-метровую искусственную елку. На территорию городка можно будет попасть без QR-кода.