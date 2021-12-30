Москва, 30 декабря, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Граждане России смогут сэкономить до 15,6 тысячи рублей на занятиях спортом. Сделать это можно, оформив спортивный налоговый вычет, получить который российские граждане смогут уже с 1 января 2022 года. Об этом напомнил ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров.

Евгений Черняков ИА REGNUM Тренажерный зал

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«Россияне получат право сэкономить 13% стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тыс. рублей в год», — пояснил в беседе с агентством «Прайм» эксперт.

Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тыс. 600 рублей, добавил он.

Захаров отметил, что право на вычет имеет гражданин, который достиг 18 лет и платит НДФЛ. Для получения вычета необходимо, чтобы организация была включены в специальный перечень, и физкультура и спорт являлись основным видом деятельности. Для возврата денег нужно будет предоставить кассовый чек и договор, подтверждающие «расходы на спорт». Также вычет можно получить на своих детей, приложив к пакету документов копию свидетельства о рождении ребёнка.

Юрист напоминает, что применить вычет можно будет только к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговом вычете за занятия спортом и фитнесом вступил в силу в России 1 августа. Новый социальный налоговый вычет может быть предоставлен в отношении физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ.

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На налоговый вычет смогут рассчитывать и родители, чьи дети занимаются спортом. Также налоговый вычет также можно получить при покупке лекарств, за траты на лечение, за благотворительность, при оплате учебы, а также за вложения в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и пенсионное страхование.