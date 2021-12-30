* запрещённая в России организация

Москва, 30 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. * «Мемориал» — некоммерческая организация, признанная в РФ иностранным агентом

Nikita Dezhurny МИД России

Некоторые страны Запада проявляют неуважение к российской судебной системе, когда критикуют решение Верховного суда России ликвидировать международное общество «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил 30 декабря РИА Новости.

Решение о ликвидации названного международного правозащитного общества Верховный суд вынес 28 декабря. Днём позже Московский городской суд постановил ликвидировать одноимённый правозащитный центр. Защитники организаций пообещали обжаловать оба решения, кроме того, эти вердикты раскритиковали на Западе.

«Это неуважение нашей национальной правовой и судебной системы, она независима и мы не оказываем никакого давления на решения», — сказал Лукьянцев и подчеркнул, что решения суда соответствуют российскому законодательству, это — определяющий фактор.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления о ликвидации двух правозащитных структур Генпрокуратура и прокуратура Москвы в ноябре направили соответственно в Верховный суд и Мосгорсуд. Обе организации более пяти лет находились в реестре иностранных агентов.

Международный «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) Генпрокуратура признала организацией, искажающей память о Великой Отечественной войне, создающей «лживый образ СССР как террористического государства», а также оправдывающей террористические и экстремистские организации.

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